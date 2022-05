Politano al 4', Zielinski al 25' e Demme al 35' sono i marcatori di Spezia-Napoli 0-3, ultima gara del campionato per entrambe le formazioni. A fare notizia, al di là del risultato, è lo stop per diversi minuti nel primo tempo deciso dall'arbitro Marchetti per incidenti tra opposte tifoserie sugli spalti. A fine primo tempo, anche a causa dei disordini, sono stati giocati 10' di recupero.