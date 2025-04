Il Monza è quasi retrocesso, ma c'è una dignità da salvare. È questo il messaggio che Alessandro Nesta fa passare in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli secondo in classifica: "Dobbiamo salvare il salvabile e non lasciarci andare, diciamo sempre le stesse cose ma è così. Per me si può fare anche peggio e quindi non dobbiamo scendere ancora di più. Sappiamo che la salvezza è impossibile, o quasi impossibile, ma dobbiamo tenere una dignità importante", dice il tecnico dei brianzoli.

Contro le big, probabilmente anche per le meno pressioni, il Monza ha fatto meglio che con le dirette concorrenti. Potrebbe essere così anche contro il Napoli? "Sotto l’approccio mentale sono d’accordo, la tensione e la responsabilità sono diverse - prosegue Nesta -. Le squadre più grandi ti lasciano maggior spazio e puoi giocare di più. L’impatto mentale non lo abbiamo mai sbagliato con le big. Con l’Inter e altre squadre in alto in classifica abbiamo fatto bene mentre contro le dirette avversarie facciamo più fatica. Il nostro campionato deve essere contro Empoli, Venezia. In queste partite bisogna mettere qualcosa in più".