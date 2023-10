Dopo le parole pesanti di Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, successive alla gara contro il Milan, la querelle assume contorni 'istituzionali'. Si è espresso infatti anche il fratello del numero uno del club rossoblu, il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, che intervistato da Rai Radio Uno nel corso di 'Un Giorno da Pecora', ha dato man forte al fratello: "Ero allo stadio a vedere Genoa-Milan con mio figlio. Ci sono state polemiche perché il gol è maturato in un’azione molto particolare, diciamo così. Il gol di Pulisic fallo di mano? Un bel colpo di pallamano ma non lo dico io, basta leggere tutti i giornali. Perché non è stato fischiato fallo di mano? Perché l’arbitro è un umano e non lo ha visto.

Il VAR? Forse anche il VAR ha avuto qualche problema. Mio fratello era estremamente rammaricato per tutti i tifosi genoani allo stadio e non solo. Ce l’hanno rubata? Parlando da tifoso dico di sì. La partita ha un risultato bugiardo, il Genoa ha giocato molto meglio. Quello di Mike Maignan è stato un colpo di kung fu sullo sterno, quindici centimetri più in alto e gli avrebbe spaccato la faccia. Non è stata certamente un’uscita felice".