Dopo due pareggi consecutivi in campionato con Cagliari e Juventus, il Milan ritrova i tre punti in campionato battendo l'Empoli con una buona prestazione. Apre le marcature Morata al minuto 19, raddoppia Reijnders sul finire di primo tempo. Lo stesso centrocampista olandese naviga negli spazi aperti e conclude in modo impeccabile per il tris. Con quest'affermazione la truppa di Fonseca sale a quota 22 punti.