La notizia della manifestazione di interesse su San Siro da parte di Inter e Milan sembra non abbia particolarmente influenzato l’amministrazione di San Donato, che continua nell’analisi già in corso del progetto rossonero per la costruzione di un’arena da 70.000 posti nell’area di San Francesco, come riporta Il Giorno. Massimiliano Mistretta, assessore alle Opere pubbliche del Comune, commenta così la situazione: "Con serietà e correttezza, procediamo nell’iter tecnico-amministrativo, che ora è arrivato alla fase di Vas, la Valutazione ambientale strategica. Se lo stadio si farà o meno a San Donato, dipende da una serie di varianti. Dal canto nostro, è indispensabile che vengano superate alcune criticità, che non abbiamo mancato di evidenziare. Il Milan vuole tenersi aperte più possibilità? Legittimo".

Il sindaco Francesco Squeri ha richiesto un incontro con i vertici del club per chiarire se esista ancora un reale interesse per l’“opzione San Donato” e fino a che punto. Nel frattempo, gli uffici comunali stanno preparando una lettera di rivalsa, in cui si chiederà al Milan di rimborsare le spese sostenute dal Comune qualora il club decidesse di abbandonare il progetto.