Nella serata di ieri, è rimbalzata dalla Francia la notizia di un inserimento forte dell'Olympique Marsiglia per il difensore della Lazio Francesco Acerbi, da tempo accostato all'Inter. E prima della partita contro il Nantes, il presidente del club transalpino Pablo Longoria ha confermato l'intenzione di operare un nuovo innesto nel settore difensivo ai microfoni di Canal+: "Cerchiamo un difensore centrale, stiamo cercando di completare le operazioni per rafforzare il settore difensivo. Dopo, nella vita, devi essere concreto". In pole position rimane comunque Eric Bailly, in uscita dal Manchester United. Ma Acerbi potrebbe comunque rientrare in corsa specie in caso di cessione di Dule Cajeta-Car.