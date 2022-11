Chi è favorita domenica nel derby d'Italia? A rispondere sono, durante l’intervista doppia di DAZN, Andrea Barzagli , ex Juve, e Fabio Galante , ex Inter. Secondo l’ex bianconero la risposta alla domanda numero uno è “nessuna”, al contrario dell’ex avversario che dà per favoriti i padroni di casa.

Il duello chiave in campo dove lo troveremo?

B: "Penso che il duello sarà a centrocampo, è il centrocampo che avrà in mano la partita".

G: "Penso che è in difesa. Sono due squadre in forma quindi dico nel reparto difensivo".

Punto debole Juve:

B: "Un po’ di prevedibilità, ma ultimamente la vedo meglio".

G: "Ci sono stati tanti infortuni. Un motivo per il quale la Juve è in ritardo in campionato".

Punto debole Inter:

B: "In questa prima parte è stata la difesa, per i giocatori che ha, ha subito troppi gol".

G: "L’assenza di Lukaku può essere pesante".

Come finisce?

B: "1-1".

G: "0-0. Perché siamo due difensori quindi diamo vantaggio ai difensori, e se finisce 0-0 significa che le difese hanno fatto un buon lavoro!”.