Dal proprio profilo Instagram, l'ex centrocampista dell'Inter Stephane Dalmat manda un appello all'Inter segnalando calorosamente un giocatore che si sta mettendo in luce in questi Mondiali: "Ismaila Sarr, giocatore del Watford e del Senegal, deve venire all'Inter. Spero che i dirigenti nerazzurri se ne accorgano". Sarr è l'attaccante della Nazionale di Aliou Cissé autore del gol del momentaneo 1-0 nel match di ieri contro l'Ecuador (2-1 il finale per gli africani).