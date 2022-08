In occasione della terza giornata di campionato di calcio di serie A nella quale si disputeranno tre match importanti, il Codacons diffida ufficialmente DAZN affinché garantisca i servizi agli utenti e assicuri la corretta visione delle partite. DAZN trasmetterà infatti in diretta venerdì Lazio-Inter a partire dalle 20.45, sabato Juventus-Roma alle 18.30 e domenica Fiorentina-Napoli alle 20.45, tre incontri molto attesi dai tifosi e dagli amanti di calcio. “Vigileremo sulla corretta trasmissione delle partite e su eventuali problemi tecnici che dovessero manifestarsi nel corso degli incontri – spiega il presidente Carlo Rienzi – Considerato quanto accaduto nelle settimane scorse, abbiamo diffidato oggi DAZN a garantire pienamente i servizi ai propri clienti, e siamo pronti ad intervenire a tutela dei tifosi qualora dovessero verificarsi interruzioni e problemi nella visione dei match, chiedendo la revoca della concessione per la trasmissione delle partite rilasciata alla società” – conclude Rienzi