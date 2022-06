In attesa dell'ufficialità del trasferimento all'Inter, André Onana scende in campo con il suo Camerun per la seconda giornata di qualificazione in Coppa d'Africa. I Leoni Indomabili risolvono la pratica Burundi con l'1-0 firmato da Toko Ekambi: clean sheet per il futuro portiere nerazzurro, capace di tenere la porta inviolata per tutti i 90'.