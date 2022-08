Fu il portiere di due prime volte storiche: nel 1985 conquistò lo Scudetto col Verona, due anni dopo si ripeté a Napoli col primo tricolore dell'era di Diego Armando Maradona. Claudio Garella, ex estremo difensore anche di Sampdoria, Udinese e Lazio, è scomparso quest'oggi nella città scaligera all'età di 67 anni a seguito di problemi cardiaci successivi ad un intervento chirurgico. Amato per il suo stile non ortodosso ma tremendamente efficace, Garella lascia indubbiamente un vuoto tra gli amanti del calcio degli anni '80.