Dopo Paramount, un altro partner dell'Inter fa il bilancio di fine stagione sul proprio profilo Linkedin. Si tratta di SWM Motorcycles, official motorcycle partner, che fa un bilancio dell'annata trionfale vissuta a fianco dei nerazzurri: "Si è conclusa la stagione calcistica 2023-2024 in cui abbiamo avuto l’immenso onore di essere l'official motorcycle partner di FC Internazionale Milano, una squadra che non solo ci ha reso orgogliosi, ma ha anche messo in mostra il vero spirito di eccellenza e sportività. Nel corso di questo glorioso percorso, abbiamo intrapreso numerose iniziative volte a migliorare il nostro coinvolgimento con la community sportiva e il pubblico dell'intrattenimento. Questi sforzi non solo hanno rafforzato il nostro brand, ma hanno anche favorito connessioni più profonde con i fan di tutto il mondo. Ogni passo è stato guidato dalla passione, dal lavoro di squadra e da una visione condivisa di superare i limiti e raggiungere la grandezza. Insieme, abbiamo creato ricordi indimenticabili per tifosi di tutte le età!