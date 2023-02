Altra delusione europea per il Barcellona di Xavi. Dopo l'eliminazione dalla Champions per mano di Bayern e Inter, i blaugrana salutano in anticipo anche l'Europa League dopo il ko contro il Manchester United: "La sensazione - le parole del tecnico dei catalani al termine del match - è che siamo stati meglio della scorsa stagione. Contro Inter, United... abbiamo giocato contro avversari molto importanti ma non siamo stati all'altezza".