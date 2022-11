"Prima dei derby ci sono tante voci, i media parlano molto, poi ci sono le interviste agli ex giocatori di Milan e Inter. Quando entri ti fischiano, ma è il momento in cui godo, perché mi sento vivo". Parla così ai canali del club rossonero Zlatan Ibrahimovic sulle stracittadine vissute contro l'Inter. "Di là nessuno mi ferma: più mi fischiano, meglio è, preferisco i fischi agli applausi, perché mi danno più carica.

In tutta la mia carriera - spiega lo svedese - l'ambiente è sempre stato contro di me, non in favore. Se riesco a fare qualcosa come un gol o a vincere, è il feeling migliore che esista. Per questo giocare contro l'Inter è un bel feeling. Ovviamente è una partita diversa dalle altre, ma non devi perdere equilibrio: devi essere concentrato e fare quello che fai di solito, senza perdere equilibrio o entrare troppo carico".