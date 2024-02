Ci sono tre rappresentanti dell'Inter nell'undici ideale stilato da Whoscored.com dopo la due giorni di Champions League andata in scena tra martedì e mercoledì sera. Simome Inzaghi ha 'prestato' un giocatore per reparto, partendo dalla difesa, dove trova spazio Alessandro Bastoni in una linea a 4 che prevede la presenza dell'ex nerazzurro Joao Cancelo e i portisti Otavio e Joao Mario. A centrocampo ecco Nicolò Barella, probabilmente il migliore in campo contro l'Atletico Madrid, con Malen, Gundogan e Pedri. In avanti Lautaro Martinez fa coppia con Roberto Lewandowski, in gol nell'1-1 tra Barcellona e Napoli.

🇪🇺 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐖𝐞𝐞𝐤



✍️ @samhmnd reveals the full #UCL XI — WhoScored.com (@WhoScored) February 22, 2024