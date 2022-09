Denzel Dumfries, autore del 2-0 dell'Inter imposto al Viktoria Plzen, è stato inserito dal sito specializzato Whoscored.com nella top 11 della seconda giornata di Champions League. L'olandese compone la linea a quattro davanti al portiere dei Glasgow Rangers Allan McGregor (due rigori parati al Napoli) assieme a Joel Matip (gol decisivo contro l'Ajax), Lucas Hernandez (autore dell'1-0 contro il Barcellona) e Konstantinos Tsimikas. In mezzo al campo Joshua Kimmich e Rafa Silva, a cui lati si sistemano due giocatori del Bruges, Kamal Sowah Sowah e Andreas Skov Olsen. In avanti Lionel Messi in coppia con Ferran Jutglà, terzo rappresentante dei belgi allenati da Carl Hoefkens.