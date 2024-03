L'unico giocatore sicuro di scendere in campo dal 1' nell'11 titolare della Nazionale olandese, impegnata stasera nell'amichevole che la metterà di fronte alla Scozia, è Mark Flekken, il portiere del Brentford che, come anticipato dal ct Ronald Koeman in conferenza stampa, sarà preferito a Bart Verbruggen e Marco Bizot. Davanti a Flekken dovrebbe schierarsi, stando a Voetbal International, una difesa a cinque composta da Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké, Blind; in mezzo al campo spazio a Wieffer, Reijnders, Wijnaldum, con Memphis, Gakpo a comporre la coppia d'attacco.