Non solo Inter. Grandi risultati anche sul resto dei campi d’Europa con il Bayern Monaco, eurorivale dei nerazzurri, che batte per 4-2 il Viktoria Plzen con un sonoro poker firmato da Mane, Muller e Goretzka che fa doppietta. A sottoscrivere i gol dell’orgoglio dei padroni di casa sono Vikanova e Kliment. Sempre più leader del girone i tedeschi a 12 punti.



Vittoria da fuochi d’artificio quella del Liverpool in casa dei Rangers che vanno in vantaggio con Arfield per poi subire la furia dei Reds che sengano ben 7 gol a fronte dell'unico gol segnato dai padroni di casa. Inglesi secondi del Gruppo A con 9 punti. Ancora a zero gli scozzesi.





Tris vincente quello del Porto in casa del Leverkusen, battuto 0-3 tra le mura di casa sotto i colpi di Galeno e di Taremi, due volte in gol. Ammonito l’ex Inter, Joao Mario, uscito al 46esimo.



Ancora un successo per il Marsiglia che batte lo Sporting Lisbona in Portogallo per 0-2. Ad aprirla è Guendonzi al 20esimo su rigore, replica l’ex nerazzurro Alexis Sanchez dieci minuti dopo. Francesi secondi a -1 punto dal Tottenham, primo della classe con 7 punti.



Tottenham che batte per 3-2 l’Eintracht Francoforte sotto il pubblico di Wembley, risultato che condanna i tedeschi ad un ultimo posto in classifica.