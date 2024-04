Partite rocambolesche quelle giocate questa sera a Barcellona e Dortmund, dove a conquistare per primi i pass per le semifinali di Champions League sono rispettivamente PSG e Borussia.



Illude il gol di Raphinha a inizio gara che sblocca il risultato portando avanti i padroni di casa. Araujo al 29esimo complica la vita ai ragazzi di Xavi commettendo un brutto fallo che gli vale l’espulsione diretta, costringendo i suoi all’inferiorità numerica per oltre sessanta minuti di gioco. Al 40esimo l’ex di turno, Dembele mette in pari il risultato e scatena la furia dei francesi. Nel secondo tempo difatti è tris transalpino: Vitinha porta avanti i parigini, Mbappé dal dischetto fa 3-1 prima della doppietta personale che chiude il discorso. Finisce 4-1 al Camp Nou: Paris Saint-Germain in semifinale.

Serata amara anche per gli spagnoli dell’Atletico Madrid che si lasciano rimontare dai tedeschi partiti fortissimo dalle prime battute. Brandt e al 34esimo porta in vantaggio la squadra di casa e Maatsen raddoppia dopo soli cinque minuti. All’intervallo è avanti il Dortmund per 2-0, ma nella ripresa i colchoneros tirano fuori l’anima guerrigliera e trovano il pari con la sfortunata deviazione di Hummels sull’incornata di Hermoso. Al 64esimo arriva la quarta rete della serata firmata da Angel Correa, che si fa perdonare per l’errore di qualche minuto prima, Atleti che torna in vantaggio nell’aggregate. Il BVB non ci sta e al 71esimo Fullkrug riporta il risultato a favore dei suoi. Al 74simo arriva il gol che vale la semifinale, firmato da Sabitzer: niente da fare per Simeone and co, Atletico fuori dalla Champions. Passa la squadra di Edin Terzic, che troverà il PSG già affrontato nel girone.