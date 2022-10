Finisce il primo turno di questo mercoledì di Champions League, anticipo che sorride ancora una volta al Napoli che batte l’Ajax anche tra le mura del Maradona, dove i lancieri trovano un pizzico d’orgoglio che però non è sufficiente alla ‘remuntada’. Finisce 4-2 nel capoluogo partenopeo con la squadra di Spalletti vincente grazie alle reti di Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia e Osimhen che al 90esimo chiude il discorso. Per gli ospiti in gol Klaassen e Bergwijn. Azzurri qualificati agli ottavi.



Niente riscatto anche per l’Atletico Madrid del Cholo Simeone che chiude la partita contro il Club Brugge a reti inviolate.