L'Aek Atene di Matias Almeyda è l'ultima squadra ad entrare nel tabellone dei playoff di Champions League: i campioni di Grecia riescono ad avere ragione della Dinamo Zagabria grazie al 2-2 nel match giocato ieri sera dopo il rinvio a seguito dei gravissimi fatti di cronaca dei giorni scorsi con la morte di un supporter giallonero a seguito di scontri tra tifoserie. Qualificazione che arriva al termine di un match al cardiopalma, sul quale i croati hanno le mani fino al 90esimo trovandosi avanti per 2-0 alla OPAP Arena prima di un finale incredibile: al 92esimo, Sergio Araujo trova una volée implacabile per l'1-2 che vorrebbe dire supplementari.

Ma non finisce qui: a recupero inoltrato, l'arbitro assegna un penalty alla squadra di casa dopo consulto VAR. Dominik Livakovic respinge la conclusione dal dischetto di Levi Garcia, ma non può nulla qualche istante dopo quando il suo connazionale Domagoj Vida piomba sul campanile innescatosi dalla respinta e di testa mette il 2-2 che vuol dire biglietto per i playoff contro l'Anversa.