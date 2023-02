Costa caro al Club Brugge il fuorigioco di Odoi che al 45esimo aveva sbloccato il match portando in vantaggio i padroni di casa, ma il difensore ghanese era in offside e ad andare in vantaggio sono gli ospiti al 51esimo. I portoghesi guadagnano un tiro dal dischetto che Joao Mario trasforma in 0-1, vantaggio che Neres, approfittando di un errore della difesa, appesantisce con la rete dello 0-2. Risultato che basta per spostare a favore dei ragazzi di Schmidt la strada verso i quarti.



Basta l’1-0 invece al Borussia Dortmund sotto gli occhi del muro giallo. A firmare il vantaggio dei tedeschi a danno del Chelsea è Adeyemi che al 63esimo trasforma in gol l’ottimo assist di Guerreiro che permette alla squadra di Terzic un viaggio a Londra con una ventata d'ottimismo.