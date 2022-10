Non c'è mai stata storia, come da pronostico, a Monaco di Baviera. Il Bayern ha messo sin da subito in chiaro le intenzioni battagliere. Anzi, belliche. Perché il Viktoria Plzen ha corso per tutta la durata dell'incontro sul filo del labile confine tra umiliazione e rassegnazione. Sane, Gnabry e Mane calano il tris nei primi 21' dell'incontro. Nella ripresa ancora lo scatenato Sane e Choupo Moting mettono in archivio una pratica dall'esito scontato. Il bottino pieno del girone è realtà, dopo le affermazioni contro Inter e Barcellona.