Dopo la vittoria all'esordio contro il Canada, Scaloni è già al lavoro per l'undici iniziale da schierare nel secondo match di Copa America, in programma per mercoledì contro il Cile. Pur non avendo squalifiche o infortuni, il ct dell'Argentina ha intenzione, come solito fare, di cambiare qualche interprete e secondo TyC Sports per la gara con la Roja, i dubbi principali sono sulla fascia sinistra, a centrocampo e in attacco. Ancora in forse il capitano dell'Inter Lautaro Martinez, in ballottaggio con Julian Alvarez.

Probabile Argentina: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez e Ángel Di María o Nicolás González o Enzo Fernández.