Il conto alla rovescia per la finale di Copa America è già iniziato, con l'Argentina di Lautaro Martinez e Valentin Carboni che spera di replicare nella finale contro la Colombia il successo di tre anni fa al Maracaná. Scelte di formazione praticamente fatte per il ct Scaloni: secondo TyC Sports l'intenzione dello staff tecnico dell'Albiceleste sarebbe di confermare lo stesso undici che battuto il Canada. In questo caso sarebbe panchina per i due interisti, con Messi, Alvarez e Di Maria a comporre il tridente offensivo.

PROBABILE ARGENTINA (4-3-3): Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Fernández, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez, Di María.