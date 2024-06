Qualche cambio in difesa e probabilmente anche in attacco per l'Argentina, attesa dalla sfida contro il Cile nell'ultima giornata della fase a gironi della Copa America. Concentrandosi sul reparto offensivo, le ultime indiscrezioni di TyC Sports parlano di un possibile ricambio tra Angel Di Maria e Nicolas Gonzalez, anche se negli ultimi allenamenti è stato provato pure Giovani Lo Celso che potrebbe portare ad un cambio di modulo.

Per il ruolo di centravanti, come ormai da abitudine, continua invece il duello tra Julian Alvarez e Lautaro Martinez, al momento visti ancora da Scaloni come uno alternativo all'altro.