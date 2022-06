Considerando la possibile partenza di Nikola Milenkovic in direzione Inter, la Fiorentina valuta eventuali innesti nella linea arretrata di Vincenzo Italiano. Un nome caldo, secondo Tuttosport, è quello di Johan Vasquez, difensore del Genoa che, salvo sorprese, lascerà i rossoblu dopo la retrocessione. Per la corsia mancina la Viola cerca un vice a Cristiano Biraghi e, in tal senso, il nome può essere quello di Fabiano Parisi dell'Empoli, esterno sinistro tra l'altro già accostato anche al mercato dell'Inter a seguito della partenza di Ivan Perisic.