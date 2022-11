Il casting della Juventus per il dopo Juan Cuadrado , giocatore in scadenza di contratto a giugno, si allarga con l'ingresso di due new entry: Wilfried Singo del Torino e Joakim Maehle dell’Atalanta. Obiettivi che, riferisce Tuttosport , al momento sono da interpretare soprattutto per la prossima estate, ma non è da escludere a priori che gli sviluppi del mercato possano portare a ragionarne a gennaio.

Per quanto riguarda l'ivoriano, il cui profilo convince la dirigenza bianconera per la giovane età, per caratteristiche e qualità, la concorrenza è folta: su di lui, infatti, hanno posato gli occhi anche Inter, Milan e Napoli. "La società granata ha esercitato l’opzione per prolungare il suo contratto dal 2023 al 2024, ma essendo la prossima l’ultima estate in cui potrà monetizzarne la cessione dovrà comunque essere disposta a trattare sulla cifra di circa 10 milioni a cui pensa di chiudere l’operazione una volta finita la stagione. E per trattare di meno, o farlo a proprio vantaggio, potrebbe anche essere disposta a discutere dell’operazione a gennaio", la chiosa del pezzo del quotidiano torinese.