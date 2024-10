Resta alta la tensione tra Gabriele Gravina, presidente della Figc, e la Lega Serie A. La Federcalcio non intende accontentare l'assemblea del massimo campionato che, spiega il Corriere della Sera, potrebbe impugnare il regolamento. Lotito avrebbe già voluto farlo, l'ala moderata dei club hanno deciso di provare a strappare un accordo entro le prossime 48 ore.

Nella bozza presentata ieri in Consiglio Federale dallo stesso Gravina c'è l'autonomia per l'organizzazione die campionati e per quella gestionale dell'Aia, così come il diritto d'intesa per la A sulle materie di sua competenza e una riformulazione dei pesi elettorali, ma con 4 soli consiglieri, mentre i presidenti di A ne chiedono almeno una in più.