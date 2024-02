Un assist ad Acerbi e due occasioni per il potenziale 3-3 sprecate nella ripresa. Il secondo incrocio da ex di Romelu Lukaku con con l'Inter finisce di nuovo con un ko e un'altra delusione per la Roma, come sottolinea oggi Tuttosport che definisce il belga "piccolo piccolo" e lo stronca con un 4,5 in pagella. Gli errori più pesanti arrivano nello 0-1 nerazzurro e nel 3-3 divorato a tu per tu con Sommer: insomma, "ontro l’Inter per lui un’altra notte delle streghe", scrive TS.