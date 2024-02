Nell'assemblea di Lega Serie A di ieri sera si è parlato poco di format e molto della stretta della Federcalcio sui bilanci. Ne scrive oggi Tuttosport, che sottolinea la volontà dei club di creare l'ennesima commissione composta da tutti i club per elaborare un documento sui criteri delle licenze per le iscrizioni al campionato.

I club del massimo campionato lavoreranno per avere una sorta di merce di scambio con la Figc con cui è in ballo anche la questione del nuovo peso all'interno del consiglio federale. Nell'incontro odierno si cercherà di far capire alla Federcalcio che questo aspetto è una delle priorità e non un punto su cui lavorare a seguito di altri temi. Dal canto suo la Figc dovrebbe confermare oggi quella che è la propria road map, mettendo in cima le questioni relative a solvibilità, stabilità e sostenibilità.