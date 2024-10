Potrebbe ricominciare dal Torino l'avventura in Serie A di Antonio Candreva, svincolato e con un passato all'Inter ormai risalente a qualche anno fa. Il laterale è retrocesso nella passata stagione con la Salernitana, va per i 38 anni ma finora non ha avuto gravi problemi fisici. I granata ci stanno pensando, sebbene l'ultimo grave infortunio riguardi in realtà un attaccante, Duvan Zapata. Motivo per cui una riflessione, si legge, è stata fatta anche su Choupo-Moting. Per ora, in ogni caso, nessuno ha bussato alla porta di Candreva.