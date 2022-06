L'affare tra Inter e Cagliari per Raoul Bellanova si chiuderà entro una decina di giorni. Su Tuttosport si specifica oggi che Cesare Casadei potrebbe essere utilizzato come una pedina non in prestito ma con un diritto di riscatto e controriscatto in favore dei nerazzurri. La valutazione che fa Giulini dell'esterno è 9 milioni più 6 di bonus, i nerazzurri 7 più Casadei. "L’accordo si troverà", chiosa il quotidiano.