Dopo l'arrivo di Ranieri, ci si aspetta una rivoluzione in casa Cagliari per quanto riguarda il mercato. Tra i tanti nomi accostati ai sardi, spunta anche quello di Raoul Bellanova, arrivato a Milano proprio dai rossoblu e sul quale i nerazzurri stanno riflettendo per quanto riguarda il riscatto. "È un'opzione anche se remota", spiega Tuttosport.