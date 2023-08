Quella di oggi si preannuncia una giornata cruciale per il futuro di Lazar Samardzic ma non solo. Anche il giovane Fabbian è in attesa di conoscere il suo futuro.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Bologna resta alla finestra in attesa di conoscere l'esito della trattativa in ballo con l'Udinese: il club rossoblù è tornato a sondare il terreno per il giovane centrocampista nerazzurro (QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA). Il suo passaggio ai friuliani resta bloccato dopo che l'entourage di Samardzic ha stravolto gli accordi presi con la dirigenza dell'Inter.