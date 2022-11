I tifosi dell'Inter alzano la voce dopo quanto accaduto sabato in Curva Nord. Alcuni celebri sostenitori nerazzurri, guidati da volti noti come il giornalista Gad Lerner, l'attore Giacomo Poretti e l'architetto Stefano Boeri, hanno deciso di scrivere una lettera alla società per denunciare il malessere dell’intero popolo nerazzurro. "Crediamo che la misura sia colma", spiegano i firmatari della lettero, che chiedono alla società che non venga più lasciato alcuno spazio a coloro che nel nostro amato San Siro intravedono occasioni di profitto personale e inaccettabile sopruso. Chiediamo vengano chiuse le porte del Meazza a coloro che, disprezzando il significato stesso del tifo da stadio, anche quello più benevolmente 'estremo' si nascondono dietro il calcio per coprire traffici loschi, illegali, criminali e, a volte, lo sappiamo, ricattando le proprietà e i dirigenti delle squadre di calcio".