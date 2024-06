Dopo aver scelto il gol e l'assist più belli della stagione 2023/24, è tempo per i tifosi dell'Inter di votare la migliore esultanza. La scelta potrà essere espressa attraverso i profili social ufficiali del club tra le otto più belle della scorsa annata. L'esultanza della stagione presented by Enel verrà eletta tramite un torneo ad eliminazione diretta che comincia quest'oggi e vede 8 esultanze in sfida.

Prima sfida tra quella di Alessandro Bastoni a Roma e la gioia di Hakan Calhanoglu dopo la rete contro il Torino a San Siro. Seconda gara tra l'incontenibile esultanza di Davide Frattesi a Udine e quella di Lautaro Martinez in casa contro l'Atalanta. Il terzo incontro vede come protagonisti Calhanoglu con la felicità sprigionata dopo il gol contro la Fiorentina a San Siro e Lautaro con l'irrefrenabile gioia dopo il gol contro il Napoli in Supercoppa. A chiudere le sfide l'esultanza di Marcus Thuram contro il Milan dopo la rete che è valsa il 20° Scudetto e quella indimenticabile di Frattesi contro l'Hellas Verona in casa.