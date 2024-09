Spuntano nuove difficoltà per il Mondiale per Club. L'ultimo ostacolo da saltare per la discussa competizione (che vedrà anche l'Inter tra le squadre partecipanti) riguarda i diritti tv, ancora senza compratori: un aspetto che ha spinto Gianni Infantino, presidente della FIFA, a convocare per venerdì una riunione d'urgenza con i responsabili delle emittenti televisive nella speranza di sbloccare la situazione. Lo riporta The Athletic.