Gianni Infantino rilancia la questione della modifica dei calendari internazionali, ma su basi diverse. Secondo quanto riporta in esclusiva il Sun, il presidente della Fifa avrebbe presentato una nuova proposta per riorganizzare il calendario mondiale durante il Congresso tenutosi a Doha prima del sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo in Qatar. L'idea sarebbe quella di organizzare il campionato del mondo ogni tre anni come parte di un ciclo di tornei di 36 mesi: il primo anno ci sarebbe il nuovo Mondiale per club a 24 squadre, nell’estate del secondo anno andrebbero in scena i campionati continentali, come l’Europeo e la Copa America, mentre il terzo sarebbe quello della Coppa del Mondo.