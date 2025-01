Nonostante le parole dell'entourage che nei giorni scorsi dava l'Inter come candidata in netto vantaggio, il Manchester City punta a mettere i bastoni tra le ruote ai nerazzurri per Juma Bah, difensore del Real Valladolid. Secondo il tabloid The Sun, i Citizens vorrebbero chiudere l'operazione già questo gennaio, ma con la condizione di lasciare in prestito il giovane della Sierra Leone in prestito al club iberico per 18 mesi.

In questo modo il difensore centrale potrebbe aiutare il club del Valladolid a raggiungere i suoi obiettivi per le prossime due stagioni. Quanto alle cifre, l'Inter ambiva a chiudere il trasferimento per circa 15 milioni di euro. Sarebbe una cifra più che abbordabile per la proprietà dell’Etihad Stadium.