Nonostante il pressing del Napoli, l'Inter non molla la presa per Mario Hermoso, difensore prossimo a svincolarsi dall'Atletico Madrid. Anzi, proprio la squadra nerazzurra appare la più determinata ad assicurarsi il giocatore spagnolo, inseguito anche da altri club di Serie A e della Premier League il che rende comunque difficile l'inseguimento, riporta il portale francese Sport.fr. Nel frattempo, sempre secondo il portale resta vivo anche l'interesse per Alessandro Buongiorno, difensore del Torino.