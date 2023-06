Rinnovo e mercato il menu dell'incontro odierno tra la dirigenza nerazzurra e Simone Inzaghi, come sottolinea Sportmediaset. Nei prossimi giorni Piero Ausilio incontrerà il Chelsea per capire quanto può spingersi avanti per acquistare il cartellino di André Onana e se nel pacchetto da 70 milioni di euro possono entrare anche Romelu Lukaku, il prestito di Kalodou Koulibaly e il giovane difensore Trevoh Chalobah. Per la porta Guglielmo Vicario rimane in pole position ma piace anche il georgiano del Valencia Giorgi Mamardashvili.