Non solo Skriniar, l'Inter è al lavoro anche per risolvere la questione legata al contratto in scadenza di Stefan De Vrij. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la dirigenza nerazzurra ha offerta al difensore olandese un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione. Si attende la risposta dell'ex Lazio che resta corteggiato dal Tottenham e dal Feyenoord.