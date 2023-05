>Il sito di SportMediaset offre un calcolo predittivo delle possibilità dell'Inter di approdare alla finale di Champions League del prossimo 10 giugno ad Istanbul e di alzare la coppa sotto il cielo della megalopoli turca. La vittoria per 2-0 contro il Milan nella gara d'andata vede i nerazzurri affrontare il ritorno con una possibilità del 95.2% di arrivare in finale, mentre ora è la seconda favorita dietro al City per alzare il trofeo in questa edizione col 38.1% di chance. Dopo l’1-1 al Santiago Bernabéu, invece, il Manchester City fa ritorno all’Etihad con il 69.4% di possibilità di accedere alla finale; la squadra di Pep Guardiola la favorita assoluta per la vittoria della UEFA Champions League in questa edizione (45.4%).