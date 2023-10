In un avvio positivo per l'Inter in questa stagione, come evidenzia Sportmediaset a preoccupare c'è lo zero alla voce reti dalla panchina degli attaccanti. Ad oggi si registra appena un assist di Marko Arnautovic come contributo ai gol della squadra. Su questo dato incide sicuramente l'infortunio a Empoli dell'austriaco e ogni valutazione verrà fatta solo a recupero completato.Intanto si sta scaldando la pista Mehdi Taremi che a gennaio potrebbe lasciare il Porto per 10 milioni, meno dei 30 chiesti in estate, anche se la sua indisponibilità per la Coppa d'Asia può rimandare ogni discorso a giugno.

Piace anche Armando Broja del Chelsea, ora che ha ormai recuperato dall'infortunio al ginocchio. L'albanese potrebbe arrivare a Milano in prestito. Gli scout nerazzurri stanno seguendo anche Andrea Colpani: gli ottimi rapporti con il Monza e con l'agente Tullio Tinti rendono questa pista interessante per il futuro.