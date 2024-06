Assan Ouedraogo, centrocampista classe 2006 dello Schalke 04 accostato nel recente passato anche all'Inter, ha deciso di andare al Lipsia. Contratto fino al 2029 per il giovane talento con una clausola rescissoria di circa 10 milioni di euro, secondo quanto riportato da Sky Sport in Germania. I dettagli finali devono però ancora essere definiti.