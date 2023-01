Il ritorno della LuLa può essere il tema principale della formazione che Simone Inzaghi potrebbe mandare in campo questa sera contro l'Atalanta: Romelu Lukaku è infatti sempre più candidato a indossare una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez. Secondo l'undici presentato da Sky Sport, in difesa potrebbe esserci la novità Francesco Acerbi come gancetto di sinistra al posto di Alessandro Bastoni, con Matteo Darmian confermato sul vertice opposto. In mezzo, fiducia ad Hakan Calhanoglu come regista con Robin Gosens a sinistra.