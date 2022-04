Nuovi aggiornamenti di formazione da Sky Sport, che rivede le indiscrezioni delle scorse ore sul possibile impiego dal 1' di Darmian e Gosens sulle fasce in Spezia-Inter. Alla fine Inzaghi - riferisce l'emittente - dovrebbe puntare sui titolarissimi anche sulle corsie esterne, con Dumfries e Perisic in campo dall'inizio. Per il resto, scelte confermate in difesa, in mediana e in attacco, dove Lautaro affiancherà Correa.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa.