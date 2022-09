A poche ore dalla chiusura del mercato estivo 2022, si sta sbloccando la trattativa che potrebbe portare Francesco Acerbi all'Inter, alla corte di quel Simone Inzaghi che lo ha già allenato alla Lazio e che lo vorrebbe per completare il reparto arretrato dopo la partenza di Andrea Ranocchia. Restano pochi dettagli da definire, è in arrivo l'ok definitivo. Lo riporta Sky Sport.