Mentre la notizia dell'ultima ora è il possibile trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle, news che ha mandato in tilt buona parte dei tifosi del Milan, arrivano le possibili conseguenze da effetto domino anche per il mondo Inter. Secondo Sky Sport infatti, l'eventuale cessione del centrocampista classe 2000 agli inglesi potrebbe creare un effetto indesiderato sui progetti della Beneamata.

Il Diavolo, in caso di addio dell'ex Brescia, potrebbe virare su Davide Frattesi, altro giocatore del parco di Beppe Riso. In caso di stretta di mano in tempo breve per Tonali, il Milan potrebbe accontentare la richiesta di 40 milioni del Sassuolo, cifra stabilita dagli emiliani per accaparrarsi il cartellino del centrocampista si legge su Gianlucadimarzio.com.